Дыхание города под контролем: в Новосибирске заработал пост мониторинга воздуха

Проект реализован при поддержке министерства науки и инновационной политики Новосибирской области и призван не только усилить экологический контроль в регионе, но и стать практической площадкой для будущих специалистов.
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