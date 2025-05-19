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Вологодскую чиновницу Шевцову уволили из-за угроз отправить неугодных на СВО

Вологодскую чиновницу Шевцову уволили из-за угроз отправить неугодных на СВО

Глава Нюксенского муниципального округа Вологодской области Юлия Шевцова была отправлена в отставку по решению губернатора региона Георгия Филимонова из-за угроз ее дочери о том, что Шевцова отправит неугодных на СВО.

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