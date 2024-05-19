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Тест только для тех, кто был советским пионером

Тест только для тех, кто был советским пионером

Пройдут пионеры — салют пионерам, а проплывут пионеры — позор пионерам! фото: соцсетиРазбуди вас посреди совещания или рассказа жены про рассаду и спроси, что сегодня за день (подсказываем: сегодня — 19 мая), вы звонким голосом, несмотря на годы курения, выпивания и сопутствующего злоупотребления, без запинки отчеканите: День пионерии! Потому что бывших пионеров не бывает.

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