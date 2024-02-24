Синявский: От голоса каждого белоруса зависит, насколько профессионально в дальшейшем будут приниматься законы

24 февраля на досрочном голосовании сделал свой выбор Вадим Синявский. Министр по чрезвычайным ситуациям подчеркнул, что от голоса каждого зависит, насколько профессионально в будущем будут приниматься законы.
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