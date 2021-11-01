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«Фабрика» по легализации мяса неизвестного происхождения для всей России обнаружена в Тыве

«Фабрика» по легализации мяса неизвестного происхождения для всей России обнаружена в Тыве

«Дочь поела в столовой суп, через 2 часа началась рвота. Вызвали врача, сидим на больничном», – сообщила на горячую линию «Школьный завтрак» мама школьницы из Санкт-Петербурга.

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