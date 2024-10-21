В Брянской области полицейские познакомили студентов с работой экспертов-криминалистов

Сотрудники подразделений брянской полиции на постоянной основе организуют и проводят мероприятия профессионально-ориентированной направленности для студентов высших и средних специальных учебных заведений областного центра.
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