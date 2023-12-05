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Квартира, дом, дача

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  • Алексей Белоусов
    А я думал: чего это Байден бегает собачьей рысью? Газы у старичка... Ну, и поставили бы ему такую вот пиздюлю. В смыс...Зачем в Европе ко...
  • sorsw
    Открытия для городских чистоплюев...Зачем в Европе ко...
  • Юрий анин
    А мы всегда чекушку держали в коровнике-телятнике как слабительное...и помогало...Зачем в Европе ко...

Зачем в Европе коровам делают дырки в боках

Зачем в Европе коровам делают дырки в боках

На самом деле увидеть корову с «дыркой» в боку можно не только на европейской ферме. Проделывания отверстия в теле животного с последующей установкой резинового клапана с крышкой – это отнюдь никакое не издевательство, а нормальная ветеринарная процедура, направленная на защиту жизни и здоровья крупного рогатого скота.

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Комментарии
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Юрий анин
А мы всегда чекушку держали в коровнике-телятнике как слабительное...и помогало...
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6 час.
sorsw
Открытия для городских чистоплюев...
Ответить
1 час.
АБ
Алексей Белоусов
А я думал: чего это Байден бегает собачьей рысью? Газы у старичка... Ну, и поставили бы ему такую вот пиздюлю. В смысле - фистюлю.
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41 мин.

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