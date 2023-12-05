Зачем в Европе коровам делают дырки в боках

На самом деле увидеть корову с «дыркой» в боку можно не только на европейской ферме. Проделывания отверстия в теле животного с последующей установкой резинового клапана с крышкой – это отнюдь никакое не издевательство, а нормальная ветеринарная процедура, направленная на защиту жизни и здоровья крупного рогатого скота.