На пути к 15-й ЛЧ «Реала» – «Боруссия»! Получите бесплатную ставку 1000 рублей от BetBoom на главный матч евросезона

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«Боруссия» и «Реал» встречаются в финале Лиги чемпионов. Игра пройдет на «Уэмбли». В последний раз команды играли друг с другом в 2017-м на групповой стадии турнира, и тогда «сливочные» забили сопернику 6 голов в двух матчах (три штуки положил Криштиану Роналду).

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