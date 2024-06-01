На пути к 15-й ЛЧ «Реала» – «Боруссия»! Получите бесплатную ставку 1000 рублей от BetBoom на главный матч евросезона

«Боруссия» и «Реал» встречаются в финале Лиги чемпионов. Игра пройдет на «Уэмбли». В последний раз команды играли друг с другом в 2017-м на групповой стадии турнира, и тогда «сливочные» забили сопернику 6 голов в двух матчах (три штуки положил Криштиану Роналду).