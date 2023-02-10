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Люди, которые считают наше счастье, могут его разрушить

Люди, которые считают наше счастье, могут его разрушить

Точные суммы заработка и количество имущества не надо называть посторонним людям. Это въедливое внимание и ненужные подсчеты могут нам повредить, так считалось; это как с паролем от банковской карты, с шифром от сейфа — не надо их сообщать чужим.

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