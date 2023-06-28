Председатель Гордумы Краснодара Вера Галушко отмечает юбилей: самая красивая и умная женщина-политик города

Мы, в медиахолдинге «Вольная Кубань», считаем, что это тот самый случай, когда личный праздник становится поводом для многих людей вспомнить, что именно ей, Вере Галушко, Краснодар обязан созвездием многих социальных объектов, среди которых больница №2, онкологический центр на улице Айвазовского, школы и детские сады, Музей военной техники «Оружие Победы» в парке 30-летия Победы, памятники «Комсомольцам всех поколений», «Защитникам Пашковской переправы» и многие другие знаковые места города, а уж о благоустройстве ее 11 депутатского округа- это Комсомольский микрорайон - ее избиратели могут рассказывать часами.