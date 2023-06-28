ВК Пресс

232 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Кудрявцев
    Это что за херня? Какие нахер кизяки? Совсем обалдели!Значит и дипломы им выдавать жовто блакитные!Выпускники казачь...
  • Дмитрий Гром
    Никто и никогда не даст ему трибуну в СМИ. Картинка будет совсем другая , а не та , которую нам преподносят ........Нет ничего гибче,...
  • лина любимцева
    КАК там сейчас нашим парням на фронте?!!! Держитесь, ребята!! ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ!!«Нацисты поперли ...

Председатель Гордумы Краснодара Вера Галушко отмечает юбилей: самая красивая и умная женщина-политик города

Председатель Гордумы Краснодара Вера Галушко отмечает юбилей: самая красивая и умная женщина-политик города

Мы, в медиахолдинге «Вольная Кубань», считаем, что это тот самый случай, когда личный праздник становится поводом для многих людей вспомнить, что именно ей, Вере Галушко, Краснодар обязан созвездием многих социальных объектов, среди которых больница №2, онкологический центр на улице Айвазовского, школы и детские сады, Музей военной техники «Оружие Победы» в парке 30-летия Победы, памятники «Комсомольцам всех поколений», «Защитникам Пашковской переправы» и многие другие знаковые места города, а уж о благоустройстве ее 11 депутатского округа- это Комсомольский микрорайон - ее избиратели могут рассказывать часами.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх