Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Почему сокращается численность ежей, и как это исправить. Колючая правда

Почему сокращается численность ежей, и как это исправить. Колючая правда

На самом деле ежи давно занесены в Красную книгу, только если раньше вероятность их исчезновения была незначительной, то теперь статус изменился: после того как численность этих колючих млекопитающих сократилась на 30% за последние 10 лет, ежей приравняли к видам, находящимся на грани исчезновения.

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