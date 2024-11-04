Почему сокращается численность ежей, и как это исправить. Колючая правда

На самом деле ежи давно занесены в Красную книгу, только если раньше вероятность их исчезновения была незначительной, то теперь статус изменился: после того как численность этих колючих млекопитающих сократилась на 30% за последние 10 лет, ежей приравняли к видам, находящимся на грани исчезновения.