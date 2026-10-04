Во Владимирской области потеплеет до +16°С к 6 октября

Минувшей ночью во Владимире столбики термометров опустились до -5°С, что стало самым низким показателем этой осени.
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