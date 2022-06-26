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Резервный фонд правительства увеличили на 1,6 млрд рублей

Резервный фонд правительства увеличили на 1,6 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства на 1,6 млрд рублей — деньги пойдут на реализацию мероприятий по обеспечению стабильного развития экономики в условиях внешних ограничений.

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