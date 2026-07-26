В Самарской области с начала года произошло более 400 природных пожаров

В пресс-службе Главного управления МЧС по Самарской области сообщили о количестве природных пожаров, зафиксированных в регионе с начала текущего года, а также напомнили о размерах штрафов за использование открытого огня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии