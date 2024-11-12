The New Statesman: в отношениях Германии с Евросоюзом и США надвигается кризис

Почему в Германии всё пошло наперекосяк? © AP Photo / Michael Probst Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Германию накрыл мощный структурный спад, пишет The New Statesman.
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