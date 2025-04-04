Устюгов забрал слова извинения перед Большуновым за скандал на чемпионате

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов забрал свои извинения в адрес лыжника Александра Большунова после инцидента, произошедшего по завершении спринтерской гонки на чемпионате России в Казани.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии