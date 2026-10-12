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Живая Кубань

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Человеку нужен человек: особенная девушка получила в подарок хрустальную розу как символ нежных чувств

Человеку нужен человек: особенная девушка получила в подарок хрустальную розу как символ нежных чувств

Человеку нужен человек: особенная девушка получила в подарок хрустальную розу как символ нежных чувствВ канун Всемирного дня ментального здоровья, который ежегодно отмечается 10 октября, у журналиста «ЖК» Елены Афанасьевой состоялась особенная встреча.

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