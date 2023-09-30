И ещё за армян... не чокаясь

Обратите внимание на новости из Карабаха, все беженцы безупречно говорят по-русски. Армяне в Азербайджане, в основном, говорили на русском и азербайджанском языках. Ближе к Армении, более-менее, говорили по-армянски. После беспорядков, все поехали в Армению. Но через год-два уехали в Россию. Смешанные семьи уехали сразу через Грузию. Я в Москве работал в фирме ЦИССА, её создали и развивали карабахские армяне. Поставляли мясопродукты от производителя со всего мира. Активно общались и сотрудничали с азербайджанцами.

Был, а может, и сейчас есть в Грузинии депутат по фамилии Габуния, может, помнит кто? Как он обещал русских убивать. Понятно, что выборы что у нас, что у грузин - фикция, ничего народ не выбирает, сами знаете. Но только не слышал я, чтобы хоть кто-то из грузин осудил слова этого Габуни! Значит, они с ним согласны, и дело не в выборах. Сейчас туроператоры зазывают туристов в Грузию. Нет уж, нафиг такое счастье! Сейчас-то там всё отлично, но когда у грузин крышку сорвёт, не предскажет никто. С армянами всё то же...

Владимир Швайбович

Все как один на этой теме твердят, что никаких народов-братьев, никаких союзников, никаких друзей нет у России кроме армии и флота... Мне в Белоруссии даже обидно читать такое. Что ещё должна сделать Белоруссия, чтобы вы, наконец, увидели в её лице действительно единственного друга, брата и союзника по всем направлениям? 2300 км западной границы с враждебными России Украиной, Польшей, Литвой, Латвией охраняются белорусской армией (в полной согласованности с Россией), постоянно проводятся совместные военные учения, на любых международных, самых высоких политических форумах Белоруссия ни разу не пошла вразрез интересам России, а также совместно с Россией разделяет тяжесть западных санкций... Когда придёт срок, и с западной границы начнётся вторжение на нашу территорию (а это обязательно должно произойти - провокации идут постоянно), то тогда уже будет воевать и Белоруссия. И не только на своей территории. Возможно придётся отступить до Москвы, а потом вернуться до Берлина, как это было с нашими дедами и отцами... Но большинство россиян помнят только мелкие внутренние торговые дрязги между нашими странами, личные обиды на своенравного бацьку Лукашенко, который ну никак не хочет быть беспрекословным слугой у российской власти, к которой у самих россиян много вопросов, не так ли?...