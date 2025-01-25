В Госдуму внесён законопроект о признании документов на недвижимость, выданных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до их принятия в состав Р...

В Госдуму внесён законопроект о признании документов на недвижимость, выданных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до их принятия в состав России.
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