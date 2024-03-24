Запреты и традиции праздника святого Феофана и иконы «Лиддская» 25 марта Алёна Юрьева25 марта каждый год православные христиане по всему миру отмечают праздник святого Феофана, монаха и летописца, который оставил свой след в истории древней Церкви.
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