"Известия": 81% россиян в 2024 году планируют откладывать деньги с зарплаты

81% россиян в 2024 году планируют откладывать деньги с зарплаты. Об этом пишут "Известия". Большая часть (39%) опрошенных копят на отпуск, четверть (24%) - на ремонт, 18% на подарки другим, 17% на лечение, а 12% на покупку жилья.