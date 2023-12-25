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"Известия": 81% россиян в 2024 году планируют откладывать деньги с зарплаты

"Известия": 81% россиян в 2024 году планируют откладывать деньги с зарплаты

81% россиян в 2024 году планируют откладывать деньги с зарплаты. Об этом пишут "Известия". Большая часть (39%) опрошенных копят на отпуск, четверть (24%) - на ремонт, 18% на подарки другим, 17% на лечение, а 12% на покупку жилья.

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