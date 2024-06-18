Журналист CNN посетил фрегат "Адмирал Горшков" на Кубе и случайно развеял главный миф о русских.

О русских за рубежом существует немалое количество мифов. Имею в виду устоявшиеся и широко распространённые заблуждения, а не одиозные утверждения соседей о том, что мы никогда не видели стиральных машин, микроволновок и унитазов.
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