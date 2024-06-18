Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Журналист CNN посетил фрегат "Адмирал Горшков" на Кубе и случайно развеял главный миф о русских.

Журналист CNN посетил фрегат "Адмирал Горшков" на Кубе и случайно развеял главный миф о русских.

О русских за рубежом существует немалое количество мифов. Имею в виду устоявшиеся и широко распространённые заблуждения, а не одиозные утверждения соседей о том, что мы никогда не видели стиральных машин, микроволновок и унитазов.

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Комментарии
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Л
Людмила
До улыбались америкашки, что теперь весь мир смеётся над их президентом , да и над страной...ушла былая фальшивая улыбка.
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1 д.
Дмитрий Гурин
Да в Америке даже на фото на документы ТРЕБУЮТ улыбаться. Было дело в 2004-м когда фоткался на права. А так, прожил там почти 4 года в командировке, такие же люди и проблемы аналогичные.
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1 д.

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