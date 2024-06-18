Журналист CNN посетил фрегат "Адмирал Горшков" на Кубе и случайно развеял главный миф о русских.

До улыбались америкашки, что теперь весь мир смеётся над их президентом , да и над страной...ушла былая фальшивая улыбка.

Дмитрий Гурин

Да в Америке даже на фото на документы ТРЕБУЮТ улыбаться. Было дело в 2004-м когда фоткался на права. А так, прожил там почти 4 года в командировке, такие же люди и проблемы аналогичные.