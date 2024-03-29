Доктор рассказала, почему человек не может влюбиться

Александра Мясникова, заслуженный врач России и телеведущая, в интервью Общественной службе новостей рассказала, что человек не может влюбиться на протяжении долгого времени в том случае, когда у него присутствуют хронические заболевания или депрессия.
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