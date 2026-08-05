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Царьград

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Канатная дорога через Оку: в Нижнем Новгороде установлена первая опора

Канатная дорога через Оку: в Нижнем Новгороде установлена первая опора

Проект строительства канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде вступил в новую стадию реализации. На территории Заречного бульвара, в непосредственной близости от будущей станции с одноименным названием, специалистами компании «Урбантех Канатные дороги» завершен монтаж первой несущей конструкции.

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