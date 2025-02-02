Пьер Гасли и цели на сезон: «Пятое место «Альпин» в Кубке конструкторов»

Пилот «Альпин» отметил, что хотел бы постараться помочь команде занять пятое место в Кубке конструкторов, что будет очень хорошим результатом, учитывая плотность в пелотоне и отрыв четырех ведущих команд, «Я назову пятое место «Альпин» в Кубке конструкторов.
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