Пьер Гасли и цели на сезон: «Пятое место «Альпин» в Кубке конструкторов»

Пилот «Альпин» отметил, что хотел бы постараться помочь команде занять пятое место в Кубке конструкторов, что будет очень хорошим результатом, учитывая плотность в пелотоне и отрыв четырех ведущих команд, «Я назову пятое место «Альпин» в Кубке конструкторов.