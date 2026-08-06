☀️ Могут ли солнечные электростанции решить проблему с электричеством в Крыму? Ответ — в видео 👉 📹 Не грузит видео? Смотрите «Крым 24» в MAX тест тест.
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☀️ Могут ли солнечные электростанции решить проблему с электричеством в Крыму? Ответ — в видео 👉 📹 Не грузит видео? Смотрите «Крым 24» в MAX тест тест.