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Мода и Шоу-бизнес

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Дакота рассказала о дорогостоящей операции

Дакота рассказала о дорогостоящей операции

Рита Дакота призналась, что сделала операцию на желудке. Но не резекцию для похудения, о чем активно говорят в социальных сетях, а именно операцию из-за серьезного диагноза, который ей поставили еще в детском возрасте.

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