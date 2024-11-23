Дакота рассказала о дорогостоящей операции

Рита Дакота призналась, что сделала операцию на желудке. Но не резекцию для похудения, о чем активно говорят в социальных сетях, а именно операцию из-за серьезного диагноза, который ей поставили еще в детском возрасте.
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