Мизулина призвала разблокировать соцсеть X. Депутат Боярский против

Глава общественной организации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что в России есть основания для снятия блокировки с социальной сети X, которая до покупки американским миллиардером Илоном Маском называлась Twitter.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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