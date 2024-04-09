Собянин: Москва продолжит оказывать помощь регионам во внедрении сервисов «МЭШ»

На платформе появятся «умные» сервисы с использованием технологий ИИ В Москве работает «Московская электронная школа», с помощью которой школьники и их родители могут получать максимально полную информацию об обучении и внешкольных занятиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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