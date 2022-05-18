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Булатов о «Спартаке»: «Если игру в защите Ваноли худо-бедно отладил, то в атаке проблесков не видно. Все стихийно»

Экс-хавбек «Спартака» Виктор Булатов высказался об игре красно-белых. — Месяца полтора назад вы говорили про Ваноли: «Пока я так и не понял, что он за тренер, как хочет играть».

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