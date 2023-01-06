В Белом доме высказались о сроках передачи Украине БМП Bradley

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что переброска Украине американских боевых машин пехоты Bradley потребует времени, но США постараются сделать это как можно скорее.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что переброска Украине американских боевых машин пехоты Bradley потребует времени, но США постараются сделать это как можно скорее.
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