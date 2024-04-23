Рынок краудлендинга в марте неожиданно снизился на 8%

Объем финансирования на рынке краудлендинга по итогам мирта 2024 года составил 2,3 млрд рублей, что на 8% ниже итогов февраля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации операторов инвестиционных платформ (АОИП).
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