Рынок краудлендинга в марте неожиданно снизился на 8%

Объем финансирования на рынке краудлендинга по итогам мирта 2024 года составил 2,3 млрд рублей, что на 8% ниже итогов февраля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации операторов инвестиционных платформ (АОИП).