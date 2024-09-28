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Актауские энергетики очистили побережье моря

Актауские энергетики очистили побережье моря

В рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» более 30 работников АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» вышли на уборку одной из прибрежных зон города и тем самым внесли свой личный вклад в улучшение экологической обстановки региона.

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