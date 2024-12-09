5 МИФОВ О СТАРЕНИИ МОЗГА, В КОТОРЫЕ МЫ ВЕРИМ, А ЗРЯ

Валерий Холодок

Здравствуйте, Александр Николаевич. Движение- это жизнь. Очень правильная и хорошая статья. Лучше всего это достигается в собственном доме. Так же здесь можно постоянно осваивать какие-то новые виды деятельности. Лично мы с женой летом велосипед, а зимой вот перешли на скандинавскую ходьбу везде: по делам, в магазин и т.д. Всем всего доброго.