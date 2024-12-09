1.Память с возрастом неизбежно ухудшается, бороться с этим нет смысла.Действительно, с возрастом уменьшается скорость запоминания новой информации и ухудшается концентрация внимания.
5 МИФОВ О СТАРЕНИИ МОЗГА, В КОТОРЫЕ МЫ ВЕРИМ, А ЗРЯ
Комментарии
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Александр Николаевич
для того чтобы сохранить молодость мозга надолго, нужно заниматься профилактикой его старения
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18 час.
Валерий Холодок
Здравствуйте, Александр Николаевич. Движение- это жизнь. Очень правильная и хорошая статья. Лучше всего это достигается в собственном доме. Так же здесь можно постоянно осваивать какие-то новые виды деятельности. Лично мы с женой летом велосипед, а зимой вот перешли на скандинавскую ходьбу везде: по делам, в магазин и т.д. Всем всего доброго.
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17 час.
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