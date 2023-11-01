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22 фото, которые доказывают, что природа тоже умеет отжигать!

22 фото, которые доказывают, что природа тоже умеет отжигать!

Природа, кажется, никогда не перестанет нас удивлять! Сколько уже есть фото, статей, видео о разных необычных явлениях нашей планеты, но сколько еще всего предстоит узнать! Каждый день природа открывается для нас с другой стороны.

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