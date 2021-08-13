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Девять умеренных демократов в Палате представителей США планируют сообщить спикеру Нэнси Пелоси, что они не будут голосовать за выполнение бюджетного плана партии - New York Times.

Девять умеренных демократов в Палате представителей США в пятницу планируют сообщить спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, что они не будут голосовать за выполнение бюджетного плана партии в разДевять умеренных демократов в Палате представителей США в пятницу планируют сообщить спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, что они не будут голосовать за выполнение бюджетного плана партии в размере $3,5 трлн до тех пор, пока двухпартийный план развития инфраструктуры в размере $1 трлн не будет подписан законодателями, сообщает New York Times.

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