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Аргументы и Факты

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HR-эксперт рассказала, как действовать при признаках грядущего сокращения

HR-эксперт рассказала, как действовать при признаках грядущего сокращения

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с «Лентой.ру» порекомендовала при появлении признаков готовящегося сокращения не ждать официального уведомления, а сразу собирать доказательства своей эффективности и идти на открытый разговор с руководством.

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