Главу оппозиции Канады выгнали с заседания парламента за оскорбление политики Трюдо

Лидера оппозиционной Консервативной партии Канады Пьера Пуальевра выдворили с заседания палаты общины после того, как парламентарий оскорбил политику, которую проводит премьер-министр Джастин Трюдо, сообщает 30 апреля телеканал CTV News.
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