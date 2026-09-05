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Пятый канал

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Россиянин утонул в озере Комо во время отдыха в Италии

Россиянин утонул в озере Комо во время отдыха в Италии

Россиянин утонул в озере Комо в Италии. Эту информацию подтвердило Генконсульство России в Милане. «С учетом информации, полученной от представителей Береговой охраны Италии, Генеральное консульство России в Милане подтверждает факт гибели гражданина Российской Федерации на озере Комо», — говорится в сообщении дипмиссии.

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