Россиянин утонул в озере Комо во время отдыха в Италии

Россиянин утонул в озере Комо в Италии. Эту информацию подтвердило Генконсульство России в Милане. «С учетом информации, полученной от представителей Береговой охраны Италии, Генеральное консульство России в Милане подтверждает факт гибели гражданина Российской Федерации на озере Комо», — говорится в сообщении дипмиссии.