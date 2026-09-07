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Аргументы недели

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География забоя скота получила новую точку на карте страны?

География забоя скота получила новую точку на карте страны?

Снова местные жители вышли на собрания с требованиями прекратить принудительный убой без прозрачной диагностики.

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