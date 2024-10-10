В Германии назвали 9 октября «Черным днем» для Украины, но не знали даже половины того, что произошло Юлия СоколоваВсего одно видео, опубликованное Российским оборонным ведомством, сумело сильно расстроить известного русофоба, немецкого журналиста Юлиана Репке.