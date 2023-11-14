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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Али Багов о бое с Артемом Резниковым: «Я выйду и причиню ему боль»

Али Багов поделился ожиданиями от боя в гран-при АСА против казахстанца Артема Резникова: «Я в любом положении готов с ним, просто выйду и причиню ему боль.

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