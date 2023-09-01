Безнаказанность взращивает чудовищ

То, чем занималась эта особь, омерзительно. У сожалению этим занимается не только подобные твари, этим же занимается полиция, прокуратура, суды-чуды, у которых власти на порядки больше. Либерализм ёмко и крепко засел во всём, что находится вокруг нас. Всё это тесно связано с баблом, которое в наши души вогнала либеральная идеология потребительства. Всё мЕрится только баблом. Куда не кинь всюду и на каждом шагу встречаются люди, у которых нет ни чести, ни совести, ни справедливости. Везде, везде обман и только обман. И везде приходится доказывать бестолковость положения, в котором мы пребываем в повседневной нашей жизни. Люди уже намыкались в этой борьбе, где абсурд принимается за чистую монету, который всякий раз "подтверждают" все, к кому попадает ответить за этот абсурд.

Валерий Ворожищев

В продолжении темы мой классический пример. Совсем кратко. Выделяют высоколиквидный участок под ИЖС, оформляю право устанавливающие документы, поручаю за деньги оформить участок в собственность «специалисту», уезжаю на продолжительное время в надежде, что готовые документы будут у меня на руках. Прибываю и вижу, что участок от моего имени продан, затем ещё раз продан, и ещё перепродан. Беру свои документы и оформляю участок в свою собственность. Получаю ЕГРН на собственность, где сказано о том, что участок занят. Я в полицию. Полиция и прокуратура многократно "играют" в качели. На мою очередную жалобу прокуратура подменяет отказ в ней тем, что я якобы обжаловал постановление полиции об отказе в возбуждении уголовного дела, которого я не получал, с подлогом на предыдущую жалобу. Тем самым выносится вердикт : «доводы обращения ранее являлись предметом решения по материалу КУСП № 5233 от 30.04.2015 г., которая окончена вынесением 26.04.2016 г процессуального решения об отказе в возбуждении уголовного дела, признавшего законным и обоснованным, в чём вы уведомлены надлежащим образом». Подлог совершила и.о. зам прокурора Выборга Мазурова А.А., которая поменяла моё обжалование постановления полиции от 28.08.2015 г. на последующее, утаённое полицией, постановление от 26.04.2016 г. Обратили внимание на слова « решение процессуального решения 26.04.2016 г признано законным и обоснованным»? Это всё! Все последующие жалобы после 26.04.2016 г. не действуют. И это при том, что постановления полиции от 26.04.2016 г. я в глаза не видел и поэтому не мог его обжаловать. Всё последующие мои жалобы обосновываются этим вердиктом. Более того, Первый заместитель Генерального прокурора Разинкин (надзорное дело № 69/1-1037-2017) не только не разобрался в сути дела, но выслал мне вместе со своим письмом всё приложение к моей жалобе. А что новый прокурор Выборга Селивёрстов? Шесть встреч личного приёма, часы проведенные впустую, твёрдая защита своего мундира, несмотря на абсурд положения данного дела. Пошли дальше. Личная встреча с новым начальником ГСУ ГУ МВД по СПб и ЛО генералом Негрозовым. Выслушал внимательно с сочувствием и обещал дать ответ за своей подписью. Я то думал, что Негрозов отправит мою жалобу своему коллеге Главному ОЭП и ПК УМВД России по СПб и ЛО. Он отправляет эту жалобу Начальнику УМВД Выборга Ильину, от которого я получаю ответ странного безграмотного содержания с запутанными номерами дел и постановлений. Уверен, у меня на руках важные документы о вопиющем беззаконии недобросовестных работников полиции и прокуратуры, отсутствие у них профессионализма и компетентности. Всё это должно привести к возбуждению уголовного дела в отношении ряда граждан Выборга Стадник и Ко. к уголовной ответственности по ст. 17,35,148,159, 210 УК РФ. с подключением полицейских, прокурорсеих работников к этому преступлению. Итак резюме. У меня есть собственность, которую преступники умудрились оформить на другое лицо с последующими продажами. Все, кто тратил своё служебное время на пустые отписки, не знают законов. П.3 ст. 35 Конеституции РФ: «Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения». А, что же Выборгский суд? А он подтверждает незаконные действия полиции и прокуратуры и отказывает мне в моём законном, нарушенном праве.