Рязанцам произведут автоматический перерасчёт платы за отопление

По словам главы администрации, каждая заявка по отключению отопления внимательно отслеживается. С управляющими компаниями работают префекты районов, специалисты административно-технической инспекции и работники МП «Аварийно-ремонтная служба».
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