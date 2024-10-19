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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанцам произведут автоматический перерасчёт платы за отопление

Рязанцам произведут автоматический перерасчёт платы за отопление

По словам главы администрации, каждая заявка по отключению отопления внимательно отслеживается. С управляющими компаниями работают префекты районов, специалисты административно-технической инспекции и работники МП «Аварийно-ремонтная служба».

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