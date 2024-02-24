Тренер «Сосьедада» о травме Захаряна: «Он не мог даже самостоятельно одеться. В субботу сделают МРТ» 

Хавбек «Сосьедада» был заменен на 72-й минуте матча Ла Лиги с «Вильярреалом» (1:3). Перед этим россиянин столкнулся с защитником соперника в борьбе за мяч, после чего упал, ударившись правой рукой о газон.
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