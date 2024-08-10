Провалившая гендерный тест Хелиф: я женщина, как и любая другая женщина

Алжирская боксерша Иман Хелиф, провалившая в 2023 году гендерный тест, эмоционально отреагировала на свою победу в финале летних Олимпийских игр - 2024, заявив, что шла к этому успеху на протяжении восьми лет.
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