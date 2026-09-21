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Царьград

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Bloomberg: Власти Калифорнии одобрят сделку Warner и Paramount

Bloomberg: Власти Калифорнии одобрят сделку Warner и Paramount

Власти Калифорнии готовы одобрить покупку Warner Bros. Discovery корпорацией Paramount Skydance с условием штрафа в $30 млн за несоблюдение плановых кинопрокатов.

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