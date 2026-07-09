Слон отобрал у рабочего грабли и устроил себе сеанс массажа

Во время уборки сена слон неожиданно забрал у рабочего грабли и тут же нашёл им новое применение. Вместо помощи он принялся с удовольствием чесать себе бок, оставив сотрудника лишь наблюдать за этой забавной сценой.
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