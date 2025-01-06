Мария Машкова давненько пересекла границу своей страны и отправилась на поиски счастья в Америку. Ну а в связи с рубежной датой Нового года решила подвести итоги своих странствий и скитаний, не став скрывать, что ее моральное состояние могло быть и лучше.
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