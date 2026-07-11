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Zero Hedge

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Muhammad Tops Baby Boys' Names In England And Wales For Third Straight Year

Muhammad Tops Baby Boys' Names In England And Wales For Third Straight Year

Muhammad Tops Baby Boys' Names In England And Wales For Third Straight Year Official Office for National Statistics (ONS) data released today shows Muhammad - including variant spellings - has once again claimed the top spot as the most popular name for newborn boys in England and Wales.

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