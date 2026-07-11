Muhammad Tops Baby Boys' Names In England And Wales For Third Straight Year Official Office for National Statistics (ONS) data released today shows Muhammad - including variant spellings - has once again claimed the top spot as the most popular name for newborn boys in England and Wales.
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